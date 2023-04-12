Кариньш: миграционную политику нужно пересмотреть, иначе придется повышать пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система по выслуге лет не долгосрочная и ее нужно менять. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер подчеркнул, что систему пенсий по выслуге лет нужно менять таким образом, чтобы ее не присваивали больше, например, бухгалтерам. Гораздо понятнее, когда эти пенсии выплачивают, например, пожарным и полицейским, но и в этом случае нужно смотреть на возможности перемещения конкретного человека на другие должности в служебных структурах.
Кариньш также отметил, что вопрос о смене пенсионной системы является политическим.
В свою очередь, объясняя свои недавние высказывания относительно возможного повышения пенсионного возраста, Кариньш отметил, что этот вопрос не будет рассматривать нынешний созыв Сейма.
Кариньш отметил, что в Латвии по-прежнему существует нехватка рабочей силы, ее нужно привлекать, поэтому государство должно быть более открытым в миграционных вопросах. "Если мы не пересмотрим миграционную политику, против чего возражает один из партнеров по коалиции, то рано или поздно придется пересматривать порог пенсионного возраста", - пояснил премьер.
Как сообщал Delfi, 6 апреля на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно.
В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и шесть месяцев.