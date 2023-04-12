Кариньш: миграционную политику нужно пересмотреть, иначе придется повышать пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система по выслуге лет не долгосрочная и ее нужно менять. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер подчеркнул, что систему пенсий по выслуге лет нужно менять таким образом, чтобы ее не присваивали больше, например, бухгалтерам. Гораздо понятнее, когда эти пенсии выплачивают, например, пожарным и полицейским, но и в этом случае нужно смотреть на возможности перемещения конкретного человека на другие должности в служебных структурах.

Кариньш также отметил, что вопрос о смене пенсионной системы является политическим.

В свою очередь, объясняя свои недавние высказывания относительно возможного повышения пенсионного возраста, Кариньш отметил, что этот вопрос не будет рассматривать нынешний созыв Сейма.

Кариньш отметил, что в Латвии по-прежнему существует нехватка рабочей силы, ее нужно привлекать, поэтому государство должно быть более открытым в миграционных вопросах. "Если мы не пересмотрим миграционную политику, против чего возражает один из партнеров по коалиции, то рано или поздно придется пересматривать порог пенсионного возраста", - пояснил премьер.

Как сообщал Delfi, 6 апреля на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно.

В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и шесть месяцев.