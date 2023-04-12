Кариньш: Министерство обороны ищет юридическое основание расторгнуть договор с Zītari LZ

Министерство обороны находится в процессе расторжения договора с компанией Zītari LZ, которой ранее былa доверена доставка продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС), заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По его словам, министерство в настоящий момент ищет наиболее лучшее юридическое решение. "Это — процесс", — сказал глава правительства, добавив, что "цели ясны".

Как уже сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года заключила договор на поставку продовольствия в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро. Ранее министр обороны Инара Мурниеце подтвердила, что сумма запланированного договора совершенно не соответствует суммам, заложенным в бюджете НВС.

Мурниеце также заявила, что министерство ведет оценку этого договора. "Мы в процессе, и углубленно изучается с юридических аспектов, что означало бы расторжение этого договора и каковы будут юридические последствия", — подчеркнула тогда министр.

В свою очередь, 16 марта Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил.

А в конце марта президент Эгил Левитс обратился в Государственный контроль с просьбой о проведения ревизии системы закупок и снабжения Министерства обороны и Национальных вооруженных сил (НВС).

После заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Левитс обратил внимание на то, что на нескольких заседаниях в этом году СНБ рассматривал вопрос о закупке централизованного продовольственного снабжения для нужд НВС.

Заслушав и оценив доклады руководства Минобороны, НВС, KNAB, Службы военной разведки и безопасности и прокуратуры, СНБ пришел к выводу, что данный договор не соответствует заказу НВС, а также критериям для заключения таких договоров.

По словам Левитса, в ходе планирования, осуществления и контроля закупки были допущены как отдельные ошибки и нарушения нормативных актов, так и имели место системные недостатки. Президент подчеркнул, что в условиях, когда в Европе идет война и оборона и безопасность Латвии должны стоять в числе самых высоких приоритетов, такая ситуация неприемлема.

Левитс отметил, что СНБ выразил поддержку действиям министра обороны Инары Мурниеце и Минобороны по расследованию данного случая и мерам, принятым с целью предотвращения системных ошибок в закупках и снабжении учреждений, подведомственных Минобороны, и НВС. Левитс заявил, что СНБ ожидает от правоохранительных органов быстрых и эффективных действий по выяснению и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

"Латвийский народ может положиться на своих солдат и земессаргов. Их профессионализм и патриотизм находятся на высоком уровне. Халатность или недобросовестность отдельных лиц не должны бросать тень на все вооруженные силы. В то время, как происходит увеличение бюджета и укрепление боевых мощностей НВС, каждый член общества должен быть уверен, что деньги вкладываются правильно и эффективно", — подчеркнул президент, добавив, что СНБ продолжит мониторинг этого вопроса.