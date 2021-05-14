Кариньш может согласиться на изменение пропорций должностей в правительстве
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") видит возможности для изменения пропорций должностей министров в правительстве, если с этим согласятся все партнеры по коалиции. Об этом премьер заявил после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш отметил, что этот вопрос актуализировался в связи с тем, что Национальное объединение (НО) дало ясно понять, что хочет перераспределения должностей в правительстве.

"Наше правительство работает по принципу коллегиальности, пока все не договорятся. Если кто-то настаивает на таких изменениях, остальные должны найти способ, как это урегулировать", — сказал Кариньш, выразив надежду, что решение будет найдено.

Он отметил, что во время индивидуальных встреч от каждого из партнеров по коалиции получил подтверждение, что они готовы продолжать работу в коалиции и придерживаться коалиционного договора. Теперь необходимо договориться, кто будет новым министром экономики.

Как сообщалось, партия KPV LV сегодня на встрече с премьер-министром выдвинула своего кандидата на должность министра экономики — беспартийного предпринимателя Петериса Шмидре.

Председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло подчеркнул, что в соответствии с коалиционным соглашением премьер-министр должен выдвинуть кандидатуру Шмидре на утверждение в Сейм.

Ранее Кариньш с учетом решения парламентской фракции KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.

До утверждения нового главы Минэкономики эти обязанности исполняет министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

"Новое Единство" KPV LV Национальное объединение Петерис Шмидре Янис Витенбергс Каспар Герхардс Кришьянис Кариньш Сейм Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"