Кариньш: МВД работает над планом приема 40 000 украинских беженцев

Министерство внутренних дел работает как над планом приема 40 000 украинских беженцев, так и над упрощением системы поддержки беженцев, заявил в эфире программы "900 секунд" телеканала TV3 глава правительства Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер-министр сообщил, что правительство каждую неделе заслушивает доклад главы МВД Марии Голубевой ("Новое Единство") о ситуации с беженцами из Украины.

"Сейчас прибыли около 22 000 беженцев, и темп прироста очень снизился. Не предусматривается, что в ближайшую неделю-две опять будет резкий прирост", — сказал премьер.

По его словам, МВД работает как над тем, что Латвия в целом примет около 40 000 беженцев, так и над тем, как будет работать система поддержки беженцев после установленного срока, когда нынешняя поддержка им будет уже недоступна.

"Главная мысль, которая у нас в стране есть — помочь этим людям интегрироваться в общество", — сказал Кариньш.

Премьер сообщил, что приток беженцев замедлился, но количество украинских детей, поступающих в учебные заведения, растет. "Очевидно, это объясняется тем, что часть беженцев осознала, что они останутся в Латвии на более длительный срок, что такого быстрого возвращения домой, вероятно, не будет", — сказал глава правительства.

Он повторил, что МВД организует систему поддержки более простым и понятным образом, чтобы роль государства и местных самоуправлений была понятна.

Премьер-министр также отметил, что размещение беженцев в гостиницах стоит дорого, поэтому ставится цель переселить украинцев в другое жилье, предоставив необходимую поддержку.

"Чисто по-человечески можно очень хорошо понять любого из этих беженцев. Кто-то бежит из дома с мыслью, что не вернется. Однако, все ждут, когда они вернутся", — признал политик.

Как уже сообщалось, что, по данным МВД, на вторник в Латвии зарегистрирован 21 981 гражданский гражданин Украины.

На сегодняшний день с начала войны в Украине 16 501 беженцу выдан вид на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 9 493 жителям Украины была необходима помощь в предоствлении жилья, которая оказывается через муниципальные комиссии гражданской обороны.