Кариньш: мы можем жить спокойно, наше государство в безопасности

Мы в Латвии можем жить спокойно, наше государство в безопасности, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на телеканале TV3.

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Премьер-министра спросили, есть ли основания опасаться сепаратистских тенденций в деятельности некоторых региональных политиков. По словам премьера, государство в безопасности, потому что в Латвии есть сильные службы безопасности, возможности которых постоянно растут.

У нас есть "прививки" против антигосударственной деятельности, и они достаточно сильны, добавил премьер-министр.

С другой стороны, говоря о борьбе Латвии с продолжающейся гибридной атакой Белоруссии, отправляющей мигрантов в страну, Кариньш пообещал, что госслужбы продолжат строго следить за границей.

По его словам, при координации действий с соседними странами, возможно, вместо чрезвычайной ситуации будет принято какое-то другое правовое решение, "но мы будем охранять нашу границу".