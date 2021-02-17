Кариньш: мы не остановимся на выплате пособий только семьям с детьми

Семьи с детьми являются одной из наиболее пострадавших от Covid-19 групп населения, поэтому они были первыми, кто получил единовременное безусловное пособие, но правительство не остановится на этом — другим слоям общества также будет оказана помощь. Об этом заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он напомнил, что решением правительства и совета по кризисному управлению недавно была создана группа по стратегическому управлению ограничением Covid-19, которая поможет правительству определить другие слои общества, наиболее нуждающиеся в государственной поддержке.

На просьбу уточнить, означает ли это, что другие группы общества, такие как пенсионеры, также могут аналогично семьям с детьми получить пособие, глава правительства ответил, что оценит возможные способы поддержки. "Моя цель — выявить те группы населения, которые в настоящее время лишены всех льгот, но страдают от Covid-19", — сказал премьер.

Как сообщалось, во вторник правительство поддержало выделение семьям с детьми одноразового пособия в размере 500 евро на ребенка.