Кариньш: мы недостаточно избавились от картелей

В Латвии становится все больше сфер, где не наблюдается запрещенных соглашений, но, судя по индексу восприятия коррупции за 2022 год, страна недостаточно избавилась от картелей, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции.

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В понедельник коалиционный совет обсуждал недавно выявленный Советом по конкуренции случай картельного сотрудничества в отрасли пассажирских перевозок, отметил Кариньш.

"Министр сообщения Янис Витенбергс взял на себя обязательство координировать деятельность по выходу из этой ситуации. С одной стороны, мы должны обеспечить, чтобы перевозки осуществлялись и пассажиры обслуживались, с другой стороны - картель раскрыт, и должны быть последствия, те, кто в него входил, больше не должны там находиться", - сказал Кариньш.

"Коррупция - это чума, унаследованная со времен оккупации, и нужно продолжать ее искоренение там, где мы ее выявляем", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, индекс восприятия коррупции в Латвии в прошлом году не улучшился, свидетельствуют результаты индекса, опубликованные международной антикоррупционной организацией Transparency International.

Как сообщили в "Обществе за открытость Delna", индекс Латвии по сравнению с 2021 годом не изменился и составляет 59 из 100 пунктов, что значительно ниже, чем у ряда других стран Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатели Латвии свидетельствуют о том, что ей не удастся достичь целей Национального плана развития на 2021-2027 гг. - 64 пункта в 2024 году и 67 пунктов в 2027 году. По мнению Delna, это подкрепляется и тем фактом, что в декларации нового правительства хотя и признается важность уменьшения коррупции, не указаны антикоррупционные меры, которые будут предприниматься.

"Возникает впечатление, что мы осознаем негативное влияние коррупции, но на практике не в состоянии на нее повлиять", - подчеркивает организация.

Delna отмечает, что Латвия недостаточно активно реализует решительные антикоррупционные меры в сферах политической добросовестности, честного бизнеса и предотвращения разбазаривания публичных ресурсов.

Оценка Латвии за политическую добросовестность (49 из 100) является самой низкой в ЕС и ставит ее на один уровень с Грецией, Словакией, Польшей, Мальтой, Венгрией и Румынией, при этом показатель Латвии на 26 пунктов ниже, чем у Эстонии, и на 9 пунктов ниже, чем у Литвы.

В сфере добросовестности бизнеса у Латвии 52 пункта из 100, и по этому показателю она больше всего отстает от Эстонии. Такой показатель свидетельствует о том, что в Латвии распространены неофициальные платежи, чтобы получить что-то взамен.

На показатель честности бизнеса также негативно влияют скандалы, связанные с нецелевым использованием и растратой государственных ресурсов и средств ЕС и искажением конкуренции в различных секторах экономики и на различных уровнях ответственности должностных лиц - от местных органов до национального уровня.

С показателем 59 пунктов Латвия занимает в индексе 15-е место среди 27 стран ЕС, 27-е место среди 38 стран ОЭСР и 39-е место среди 180 стран мира. В 2022 году средний показатель стран ЕС в индексе восприятия коррупции не изменился - 64 пункта, а в странах ОЭСР - 66 пунктов (минус 1 пункт).

Индекс восприятия коррупции является наиболее широко используемым в мире показателем уровня коррупции в публичном секторе. Delna - латвийское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International.

В индексе анализируется восприятие населением коррупции в публичном секторе 180 стран и территорий на основе данных из 13 различных источников. Для составления индекса используется шкала от 0 до 100 пунктов, где 0 означает, что в стране высокий уровень коррупции, а 100 - что коррупции нет. Как правило, оценка ниже 50 пунктов указывает на наличие серьезных проблем с коррупцией в стране.