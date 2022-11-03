Кариньш на Delfi TV: новое министерство, ДНК реформ и Лембергс как собака у колбасы

Нового министерства энергетики и климата в смысле новых зданий, людей и расходов — не будет. Лембергс и Шкеле будут пытаться влиять на политику, но к ним надо относиться также, как к собаке, которая пытается стащить колбасу со стола. Деление портфелей министров на "легкие" и "тяжелые" — неправильное. "Прогрессивные" во власти нужны, чтобы менять основы. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал в интервью Delfi TV.

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Кариньш наотрез отказался публично отвечать на прямой вопрос о предполагаемом распределении портфелей и даже высказывать свое видение — сперва партнерам. Скорей всего, это случится сегодня после подписания меморандума о сотрудничестве. Он предлагает, что у "Нового единства" в правительстве будет 7 мест (в том числе премьера), у Нацобъединения — четыре и у Объединенного списка (ОС) — пять (один из них спикер Сейма). При этом премьер отметил непростые отношения с ОС и отсутствии у них внутренней "ДНК на реформы".

Днем раньше в интервью Delfi TV президент Эгилс Левитс назвал управление Латвии "склеротической" и "стагнирующей моделью". И призывал отменить мышление "старых колхозников", которое выражается в сортировке портфелей министров — на "легкие" (там можно делить деньги) и "тяжелые" (где одни проблемы и болячки).

Кариньш не согласен с президентом: все же на четыре года его правления пришлись и реформы, а все портфели должны быть, в первую очередь, "честными". Для улучшения структуры управления он предлагает новое министерство — эластичное формирование из "кубиков"-департаментов уже существующих министерств экономики и среды, которое будет отвечать на главные вызовы времени. Оно будет обеспечивать энергетическую независимость от России, электричество и отопление по разумным ценам и борьбу с изменением климата. А также распределять внушительные европейские суммы на решение этих вопросов.

Кариньш обещал, что новых помещений и финансирования не потребуется. Правда, необходим отдельный министерский портфель. По техническому бюджету зарплата премьера с нового года вырастет на 52% до 7962 евро в месяц, а министров - на 42% до 7052 евро. Часть депутатов от Объединенного списка уже выступили против.

Про упреки Яниса Борданса, что с Объединенным списком в новое правительство могут просочиться приспешники Лемберга и Шкеле, сказал, что "собака всегда возьмет на колбасу, если оставить ее без присмотра на столе". Но обещал следить и не допустить влияния лоббистов узких интересов. Если он увидит такого министра — его не будет в правительстве Кариньша.

Кариньш подтвердил, что до сих пор выступает за то, чтобы "Прогрессивные" получили активные позиции в политике Латвии, и он до сих пор не закрыт для дискуссий на эту тему. Для него представители этой партии символизируют "воплощение молодости", ему нравится, что они "хотят менять основы" и обладают "ДНК реформ", но как раз этого боятся сегодняшние коллеги "Нового Единства" по коалиции.

В частности, Кариньш отметил, что только "Прогрессивные" поддерживают "Новое Единство" по вопросу узаконивания регуляции гражданских союзов и подписания Стамбульской конвенции. Но вместе голосов (36) не хватает, а партнеры по коалиции — против. И все же премьер надеется на позитивное решение вопроса, потому что в меморандуме правительства политики берутся выполнять все решения Конституционного суда, а этот суд по однополым союзам свои заключения уже сделал.

Сегодня "Новое Единство" (26 мандатов), "Объединенный список" (15) и Национальное объеднения (13) подпишут меморандум о сотрудничестве. Суммарно у новой коалиции будет 54 из 100 голосов в Сейме.

После этого должна появиться ясность с тем, как будут поделены сферы ответственности, обещал премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Затем партии начнут работу над правительственной декларацией.