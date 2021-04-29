Премьер-министр Кришьянис Кариньш в 2020 году заработал на этой должности 73 158 евро, а также увеличил свои накопления, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица.

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Накопления премьера в различных финансовых учреждениях в конце прошлого года составляли 109 350 евро и 297 035 долларов США (245 000 евро). Годом ранее его накопления составляли около 103 000 евро и 203 000 долларов США (167 000 евро). Больше всего накоплений у премьера в пенсионном фонде Morgan Stanley.

В собственности Кариньша имеются акции восьми американских компаний, номинальная стоимость которых составляет около 16 000 долларов США. Также ему принадлежат доля недвижимости в Риге и недвижимость в Айнажи, автомобиль Toyota Yaris Hybrid 2013 года и мопед Aprilia 2015 года.