Кариньш: на следующей неделе нужно вернуться к вопросу о разрешении работы косметологов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что на следующей неделе возглавляемому им правительству следует вернуться к вопросу о разрешении работать косметологам и косметикам. К такому выводу он пришел, заслушав доклад представителей этой отрасли.

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В ходе заседания правительства в четверг, 14 мая, недоумение нынешней ситуацией высказал и министр экономики Янис Витенбергс. По его словам, странно, что часть сферы косметологии уже семь месяцев не имеет права работать, но при этом СПА-салоны и другие места оказания услуг имеют на это право. Странным является и то, что услуги массажа в медучреждениях разрешены, но другим массажистам вести практику по-прежнему нельзя.

Кариньш в ответ подчеркнул, что "Минздрав пересмотрит правила и оценит, что можно исправить, введет более понятное и соответствующее регулирование".

Ранее омбудсмен Латвии Юрис Янсонс присоединился к мнению Совета по конкуренции, заявившего, что действующие в сфере услуг красоты ограничения являются несправедливыми. Правозащитник отправил Кариньшу письмо с призывом исправить сложившуюся ситуацию.

Как сообщает LETA со ссылкой на президента Ассоциации косметиков и косметологов Латвии (LKKA) Ренату Рейнсоне, в своем письме Янсонс указал Кариньшу, что на самом деле и в салоне красоты, и в медицинском учреждении можно обеспечить одинаковое выполнение всех мер эпидемиологической безопасности. Однако правительство игнорирует этот факт и принимает решения, которые привели к неравной, дискриминирующей и уродующей конкуренцию ситуации.

С 1 марта при условии соблюдения эпидемиологических ограничений разрешено предоставление услуг парикмахеров, мастеров маникюра и подологов, однако работа косметологов по-прежнему запрещена.