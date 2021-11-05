Кариньш на следующей неделе встретится с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель

В среду, 10 ноября, премьер-министр Кришьянис Кариньш отправится в Берлин, чтобы встретиться в рамках прощального визита с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, которая заканчивает свою работу на посту руководителя правительства, сообщили в бюро премьер-министра.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе визита также запланированы встречи с другими высокопоставленными должностными лицами Германии для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза (ЕС), международных и двусторонних латвийско-германских вопросов.

Во время визита будут соблюдены строгие требования эпидемиологической безопасности.

Ангела Меркель возглавила правительство ФРГ в 2005 году, она официально перестала быть федеральным канцлером 26 октября, в день учредительного заседания бундестага 20-го созыва, но продолжит исполнять обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства ФРГ. В октябре 2018-го Меркель объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.