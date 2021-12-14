Кариньш: надо найти возможность перейти к более нормальной жизни даже в условиях ограничений

В связи с ограничениями против Covid-19 и правительству, и обществу в целом необходимо найти способ перейти к более нормальному ритму жизни с небольшими изменениями, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он сказал, что если правительство станет ждать, пока заболеваемость Covid-19 в стране не сойдет на нет, то ждать придется по крайней мере до лета, поскольку болезнь носит сезонный характер, что, по мнению премьер-министра, было бы неправильным направлением.

"Если человек вакцинирован и еще носит, например, такие респираторы, как мы [министры правительства во время заседания], то мне трудно представить себе какое-либо респираторное заболевание, которое смогло бы перемещаться в этом помещении", — сказал Кариньш.

В то же время во время заседания министр экономики Янис Витенбергс ("Национальное объединение") подчеркнул, что Министерство экономики ежедневно получает множество сообщений от предпринимателей, особенно отрасли развлечений, которых не устраивает нынешняя система ограничений. По словам Витенбергса, она побуждает людей собираться в более тесных помещениях, например, в квартирах.

Министр экономики также заявил, что жители Латвии часто едут в соседние с Латвией страны — Литву и Эстонию — для получения услуг, которые невозможно получить в Латвии.

Как сообщалось, правительство вряд ли продлит после 11 января чрезвычайное положение, объявленное в связи с пандемией Covid-19, однако точные условия в отношении дальнейших ограничений еще только будут подготовлены, — проинформировала парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня.

Правительство объявило чрезвычайное положение 9 октября.