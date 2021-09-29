Кариньш: настало время сделать прививку от Covid-19

С принятием нового постановления об управлении в условиях Covid-19, которое предусматривает обязательную вакцинацию для некоторых профессий и предоставление услуг в помещениях людям с сертификатами, правительство заявило населению, что настало время пойти сделать прививку. Об этом в интервью телеканалу TV3 сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер напомнил, что согласно новым правилам, с середины октября практически в любом месте в помещении будет требоваться ковид-сертификат, а обязательная вакцинация коснется представителей ряда профессий. В свою очередь, работодатель сможет определить, каким сотрудникам необходимо сделать прививку.

На просьбу прокомментировать, будут ли, например, после введения обязательной вакцинации некоторые учителя бросать работу, Кариньш выразил мнение, что "большинство людей поймут, что им выгоднее и лучше пройти вакцинацию".

По мнению политика, Сейм должен был принять закон с соответствующим постановлением в срочном порядке еще летом, но этого не произошло, поэтому правительство действует сейчас. Как объяснил Кариньш, необходимы конкретные действия, потому что в некоторых западных странах можно увидеть, снятие всех ограничений возможно, если будет достигнут высокий охват вакцинацией.

По словам премьер-министра, такие действия правительства были необходимы, потому что люди с Covid-19 все еще попадают в больницы, и многие умирают от этой болезни. По его словам, вакцинация — это социально ответственный поступок, который помогает не закрывать экономику, школы, помогает другим продолжать работу.

"Это не борьба с кем-то, но с вирусом, — сказал политик, — не мы против них, но мы против вируса".

На вопрос о механизмах контроля, обеспечивающих соблюдение ограничений, Кариньш ответил, что контроль становится все более важным. На следующей неделе по этому вопросу сделают доклад Министерство внутренних дел и Минздрав. Премьер-министр признал, что нельзя поставить полицейского в каждом магазине, но проверки могут проводиться выборочно.

На вопрос, может ли продолжающийся рост заболеваемости Covid-19 привести к ограничениям и для вакцинированного населения, Кариньш повторно заявил, что ограничивать вакцинированных не планируется, но, возможно, и им придется использовать маски при тесном контакте. Он также призвал всех, кто может работать удаленно, пока что пользоваться этой возможностью.