Кариньш назначил главе Координационного центра впечатляющую "спецдоплату": плюс 2400 евро к окладу

Хотя некоторые государственные учреждения только что резко раскритиковали разработанную Межведомственным координационным центром (МКЦ) новую модель управления предприятиями с госкапиталом, указав, что документ "сырой" и поверхностный, премьер-министр Кришьянис Кариньш назначил руководителю этого учреждения впечатляющую ежемесячную "спецдоплату" — 80% от зарплаты в размере свыше 2400 евро, пишет газета Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Информация на сайте МКЦ свидетельствует о том, что зарплата его руководителя Петериса Вилкса составляет 2441 евро, однако, как показывает его декларация, в действительности доходы чиновника в прошлом году были значительно больше — в среднем 3811 евро в месяц.

Как стало известно из данных, которые это "ведущее учреждение государственного планирования" не выставляет на публичное обозрение, распоряжением премьера Вилксу была назначена регулярная ежемесячная доплата в размере 40% от зарплаты.

Кроме того, он получил еще и денежное вознаграждение в размере 50% от зарплаты, премию в размере 65% и отпускное пособие в размере 50%.

Ожидается, что в этом году, несмотря на последствия эпидемии и сокращение поступлений в бюджет, доходы Вилкса вырастут еще больше — ежемесячная доплата ему удвоена, то есть дополнительно к официальной зарплате чиновник все первое полугодие ежемесячно получает "спецдоплату" в размере 80%.

В бюро премьера пояснили, что доплата Вилксу в этом году установлена, чтобы мотивировать чиновника за личный вклад и качество работы при организации разработки Национального плана развития-2027, продолжение реформы управления обществами капитала, координирование работы и реализацию новых инициатив.