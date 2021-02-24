Кариньш назвал условия для нового введения строгих ограничений
Foto: LETA

Если заболеваемость Covid-19 в Латвии не снизится, можно достаточно уверенно прогнозировать запрет на различные услуги, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он напомнил, что вчера на заседании правительства большинство министров договорились об открытии небольших магазинов, хотя эпидемиологи предупреждают о распространении в Латвии британского штамма Covid-19.

Как отметил Кариньш, важен вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность, если смягчение ограничений приведет к росту заболеваемости. По мнению премьера, правильнее было бы действовать постепенно и не спешить со смягчением сразу нескольких ограничений.

Если ситуация с Covid-19 ухудшится, не исключен более жесткий карантинный режим. "Если мы сейчас постепенно все открываем, как того хочет большинство правительства, велика вероятность, что правительство вновь будет вынуждено все закрывать", — предупредил премьер.

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LETA

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