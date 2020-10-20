Кариньш не готов предложить повышение НДС для более стремительного сокращения ставки соцвзносов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не готов предложить повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы таким образом найти возможность большего снижения ставки обязательных взносов государственного социального страхования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня Кариньш на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма отметил, что сокращение ставки обязательных взносов государственного социального страхования на один процентный пункт является шагом в правильном направлении. "Я не готов предложить то, что предлагает Банк Латвии — снизить социальные взносы на три-четыре процентных пункта, но при этом повысить НДС", — сказал премьер.

Он пояснил, что повышение НДС, возможно, не окажет заметного негативного влияния на тех, кто активен на рынке труда, но окажет негативное влияние на людей с фиксированным доходом, например, пенсионеров. Кариньш считает, что в нынешней ситуации повышение ставки НДС будет неправильным.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2022 году планируется продолжить снижение налоговой нагрузки на рабочую силу.