Кариньш не готов предложить повышение НДС для более стремительного сокращения ставки соцвзносов
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не готов предложить повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы таким образом найти возможность большего снижения ставки обязательных взносов государственного социального страхования.

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Сегодня Кариньш на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма отметил, что сокращение ставки обязательных взносов государственного социального страхования на один процентный пункт является шагом в правильном направлении. "Я не готов предложить то, что предлагает Банк Латвии — снизить социальные взносы на три-четыре процентных пункта, но при этом повысить НДС", — сказал премьер.

Он пояснил, что повышение НДС, возможно, не окажет заметного негативного влияния на тех, кто активен на рынке труда, но окажет негативное влияние на людей с фиксированным доходом, например, пенсионеров. Кариньш считает, что в нынешней ситуации повышение ставки НДС будет неправильным.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2022 году планируется продолжить снижение налоговой нагрузки на рабочую силу.

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LETA

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Банк Латвии Кришьянис Кариньш Налоги Налоговая реформа НДС Сейма
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