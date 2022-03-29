Кариньш: не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо
Foto: Pexels.com, Gustavo Fring

В настоящее время не планируется искать способы, чтобы искусственно снизить цены на топливо, сказал журналистам во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам премьера, сейчас ведется работа над тем, как правильно развивать энергетику государства в будущем и как отрегулировать поддержку с мая, когда заканчивается утвержденная в начале года программа поддержки.

Кариньш отметил, что ведется поиск решений, как обеспечить целевую поддержку людям — тем, кто больше всего страдает из-за общего роста цен.

"Повышение цен на топливо выражается в росте цен на продукты питания и так далее. Мы работаем. Я надеюсь, что на следующей неделе может появиться окончательная договоренность о том, к чему мы конкретно идем", — сказал премьер-министр.

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