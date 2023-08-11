Кариньш не уйдет: к созданию нового правительства привлекут СЗК и "Прогрессивных"

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начинает переговоры о формировании новой правительственной коалиции. В качестве партнеров он видит Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". В отставку премьер пока не собирается.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"У меня не остается ничего другого, кроме констатации: чтобы вернуть динамизм, начну работать над новой коалицией", — заявил Кариньш, отметив, что к переговорам будут приглашены как действующие члены коалиции (Национальное объединение и Объединенный список), так и "Прогрессивные" и СЗК.

"Мы живем в свободе, можем думать о нашем развитии, не волноваться о том, в безопасности ли наша страна. Мне наконец стало ясно, что партнеры не приняли мое предложение. Спасибо им за все, что было до сих пор. Планирую посвятить свое время и энергию созданию альтернативного правительства", — отметил Кариньш.

Кариньш заявил, что не уйдет в отставку, и будет исполнять обязанности премьера и параллельно формировать новое правительство. Таким образом, он развеял слухи о том, что планирует занять пост министра иностранных дел, а в кресле премьера окажется министр финансов Арвилс Ашераденс.

Ранее Кариньш с одной стороны и Национальное объединение и "Объединенный список" с другой не смогли прийти к соглашению о продолжении работы.

Кариньш предлагал депутату от Нацблока Рихардсу Колсу должность министра иностранных дел, ОС перенять Министерство экономики, а "Новому Единству" — Министерство охраны среды и регионального развития. Также предложение Кариньша предусматривало, что "Новое Единство" получит должность председателя Комиссии Сейма по иностранным делам.

Нацобъединение и ОС не приняли это предложение.

Как ранее заявил Кариньш, в случае, если нынешние партнеры по коалиции откажутся от его предложения, премьер-министр будет готов начать переговоры о формировании другого правительства с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".