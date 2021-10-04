Кариньш: Некоторые депутаты Сейма и "псевдополитики" должны взять на себя ответственность за ситуацию с Covid-19
Foto: LETA

Некоторые депутаты Сейма и "псевдополитики" должны взять на себя ответственность за то, что они сбивают людей с толку в воспросах Covid-19, в результате чего люди не делают прививки, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания партий правящей коалиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Политик заявил, что ответственность за ситуацию в стране должны взять на себя "определенные парламентарии" и те, кого можно назвать "псевдополитиками" за их советы не делать прививки.

Кариньш обвинил этих людей в ложных заявлениях о том, что пандемии Covid-19 не существует, и призывах не делать прививки.

"Они должны взять на себя серьезную ответственность за негативные последствия того, что я считаю подстекательством общества к бездействию и вредительством", — сказал премьер.

Уже сообщалось, что в Латвии сформирован ряд партий, которые основывают свою деятельность на проблеме Covid-19 и используют риторику против политики государства в отношении Covid-19. Среди этих партий "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, "Партия бойкота", а также партия "Для свободной сильной Латвии".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость