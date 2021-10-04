Кариньш: Некоторые депутаты Сейма и "псевдополитики" должны взять на себя ответственность за ситуацию с Covid-19

Некоторые депутаты Сейма и "псевдополитики" должны взять на себя ответственность за то, что они сбивают людей с толку в воспросах Covid-19, в результате чего люди не делают прививки, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания партий правящей коалиции.

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Политик заявил, что ответственность за ситуацию в стране должны взять на себя "определенные парламентарии" и те, кого можно назвать "псевдополитиками" за их советы не делать прививки.

Кариньш обвинил этих людей в ложных заявлениях о том, что пандемии Covid-19 не существует, и призывах не делать прививки.

"Они должны взять на себя серьезную ответственность за негативные последствия того, что я считаю подстекательством общества к бездействию и вредительством", — сказал премьер.

Уже сообщалось, что в Латвии сформирован ряд партий, которые основывают свою деятельность на проблеме Covid-19 и используют риторику против политики государства в отношении Covid-19. Среди этих партий "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, "Партия бойкота", а также партия "Для свободной сильной Латвии".