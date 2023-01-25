Кариньш: необходимо искать решения, позволяющие госуправлению действовать быстро
Foto: LETA

Необходимо искать решения, позволяющие госуправлению и самоуправлениям предпринимать быстрые действия, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что в чрезвычайных и нестандартных ситуациях требуются быстрые действия, но этому мешают бюрократические требования. Например, такая ситуация наблюдалась в начале пандемии "Covid-19", когда нужно было найти поставщиков медицинских масок, а также при строительстве инфраструктуры на восточной границе, которое затянулось.

В пострадавшем от наводнения Екабпилсе также необходимы быстрые действия по укреплению дамбы, и важно, чтобы этот процесс на затянулся из-за бюрократических требований, сказал премьер-министр.

"Нам нужно преодолеть ситуацию, когда правоохранительные органы становятся буквоедам, что, возможно, мешает быстрым действиям", - сказал Кариньш.

В то же время премьер признал, что ему самому "не совсем ясно", что нужно изменить в стране, в том числе в законодательстве, чтобы ситуация в этом отношении улучшилась.

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