Кариньш: ни одно латвийское предприятие не будет платить за газ в российских рублях

Ни одно латвийское предприятие — ни государственное, ни частное — не будет платить за природный газ в российских рублях, заявил после коалиционного собрания премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам главы правительства, это вопрос санкций, так что этого просто не будет.

Председатель фракции Attīstībai/Par! в Сейме Юрис Пуце выразил удовлетворение тем, что среди партий, входящих в правительство Латвии, есть общее мнение о нежелании покупать газ за рубли.

"Я рад, что среди правительственных партий нет ни малейшей поддержки тому, что может случиться что-то подобное — что вдруг мы рассчитаемся в рублях", — сказал Пуце.

Как уже сообщалось,президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля оплата за природный газ из стран, которые Россия считает недружественными, должна приниматься только в рублях.

Западные страны указали, что такое требование является нарушением контракта, поэтому они не собираются платить в рублях за российский газ.

Между тем, АО Latvijas gāze объявило, что анализирует объявленное Россией изменение способов оплаты за газ с евро на рубли с точки зрения как юридических, так и деловых интересов группы, и на первый взгляд данный порядок оплаты формально не нарушает санкционный режим и допустим.

Представители компании отмечают, что Latvijas gāze заключила с российским "Газпромом" действующий долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года, который предусматривает расчеты за природный газ в евро.

В то же время Улдис Барисс, председатель правления оператора системы природного газа ЗАО Conexus Baltic Grid, отметил, что с начала апреля природный газ из России в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — уже не поступает. Сейчас природный газ поставляется из Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского хранилища природного газа.