Кариньш: нужно призывать к ответственности медиков, которые советовали не вакцинироваться
Foto: Valsts kanceleja

Медицинское сообщество должно призвать к ответственности врачей, которые советовали людям не делать прививку от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в интервью телеканалу TV3 "900 секунд".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Большинство врачей работает днем и ночью, чтобы спасти нас всех, однако есть врачи, которые поощряют ненаучное и вредное поведение, сказал Кариньш. "Я думаю, что эти люди должны ответить другим медикам, соответствуют ли они своей должности", — заявил премьер.

Может ли люди с медицинским образованием продолжать работать во время пандемии, если они посоветовал пациентам не вакцинироваться против Covid-19 без научных или медицинских причин, спросил премьер. "В этом проблема, что среди тех, кто борется против вакцинации, есть люди с медицинским образованием, которые заявляют "ну я же врач"", — сказал политик.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи