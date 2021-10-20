Кариньш: нужно призывать к ответственности медиков, которые советовали не вакцинироваться

Медицинское сообщество должно призвать к ответственности врачей, которые советовали людям не делать прививку от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) в интервью телеканалу TV3 "900 секунд".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство врачей работает днем и ночью, чтобы спасти нас всех, однако есть врачи, которые поощряют ненаучное и вредное поведение, сказал Кариньш. "Я думаю, что эти люди должны ответить другим медикам, соответствуют ли они своей должности", — заявил премьер.

Может ли люди с медицинским образованием продолжать работать во время пандемии, если они посоветовал пациентам не вакцинироваться против Covid-19 без научных или медицинских причин, спросил премьер. "В этом проблема, что среди тех, кто борется против вакцинации, есть люди с медицинским образованием, которые заявляют "ну я же врач"", — сказал политик.