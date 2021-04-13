Кариньш: нужно рассмотреть несколько сценариев ускорения вакцинации

Необходимо рассмотреть различные сценарии ускорения вакцинации от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства во вторник.

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Заслушав презентацию о текущей эпидемиологической ситуации, премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что определенное количество доз вакцин от Covid-19 в Латвию доставлены, но не использованы.

"Единственное, что поможет нам выйти из кризиса, — это вакцинация. Я начну серьезно требовать, чтобы были проанализированы и рассмотрены различные сценарии ускорения темпов вакцинации", — сказал Кариньш.

Он допускает, что в Латвии можно применить опыт Франции, где период между получением первой и второй вакцины от Covid-19 продлен. Премьер-министр также предложил сравнить британский опыт вакцинации с ситуацией в Латвии.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии имеется 48 917 неиспользованных вакцин от Covid-19, а еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки.