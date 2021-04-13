Кариньш: нужно рассмотреть несколько сценариев ускорения вакцинации
Foto: Valsts kanceleja

Необходимо рассмотреть различные сценарии ускорения вакцинации от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства во вторник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заслушав презентацию о текущей эпидемиологической ситуации, премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что определенное количество доз вакцин от Covid-19 в Латвию доставлены, но не использованы.

"Единственное, что поможет нам выйти из кризиса, — это вакцинация. Я начну серьезно требовать, чтобы были проанализированы и рассмотрены различные сценарии ускорения темпов вакцинации", — сказал Кариньш.

Он допускает, что в Латвии можно применить опыт Франции, где период между получением первой и второй вакцины от Covid-19 продлен. Премьер-министр также предложил сравнить британский опыт вакцинации с ситуацией в Латвии.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии имеется 48 917 неиспользованных вакцин от Covid-19, а еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Вакцинация Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?