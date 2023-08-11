Кариньш: нынешняя правительственная декларация стала очень расплывчатой

Предложив нынешнему правительству помимо ротации отдельных министерств также пять задач, которые необходимо выполнить, премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью Латвийскому радио признал, что правительственная декларация стала очень расплывчатой. Об этом сообщает LSM.lv.

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По этой причине Кариньш сейчас хочет сосредоточиться на пяти вещах, а также на приоритетах в формировании бюджета.

Призвав партнеров по коалиции сменить министров, Кариньш также предложил им меморандум, в котором они бы взяли на себя обязательство реализовать пять вещей: до конца года привести в порядок сеть услуг здравоохранения, договориться о качестве образования, о том, какой будет школьная сеть, найти решение проблемы нехватки рабочей силы, принять четкие решения о развитии рынка капитала с привлечением крупных госпредприятий. Также при формировании бюджета он призвал отказаться от отдельных приоритетов министерств и договориться об общих приоритетах правительства: оборона, безопасность, здравоохранение и образование.

В свою очередь, в отношении предложения сменить нескольких министров Кариньш заявил, что не хочет критиковать конкретных министров, а хочет получить "новую динамику".

В пятницу, 11 августа, на запланированных переговорах Кариньш ожидает ясности от партнеров по коалиции. "То, что я им предложил, это вовсе не что-то экстраординарное", — отметил он.