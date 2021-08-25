Кариньш о новой волне Covid-19: бизнес закрывать не будем, но многие услуги будут доступны только для привитых
Foto: Valsts kanceleja

При наступлении новой волны распространения Covid-19 в Латвии не планируют закрывать бизнес, но многие услуги будут доступны лишь привитым жителям страны, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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"Я ничего больше не хочу закрывать", — сказал политик, пояснив, что с приходом новой волны правительство не планирует закрывать бизнес и переводить школьников на удаленное обучение.

Пo словам главы правительства, не запланированы и ограничения для привитых жителей Латвии, а для остальных многие услуги будут недоступны, например, общепит, культурные и развлекательные мероприятия и др.

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Tags

"Новое Единство" Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
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