Кариньш о режиме ЧС: усиливать ограничения не будем, но расслабляться пока не можем

Не планируем усиливать ограничительные мероприятия, но и расслабляться пока не можем, так как видим, что буря еще не утихла, но мы на правильном пути, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью Латвийскому радио.

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Кариньш напомнил, что в понедельник партнеры по коалиции договорились о продлении режима чрезвычайной ситуации на четыре недели. Во вторник правительство еще выслушает новое мнение эпидемиологов, но "следует быть готовым к тому, что это будут еще четыре недели", сказал премьер-министр.

На вопрос о том, почему чрезвычайную ситуацию не продлить на более долгий срок, а потом в случае необходимости отменить раньше, Кариньш ответил, что "нет смысла растягивать до бесконечности", а кроме того это может вызвать лишнюю тревогу у жителей. По его словам, четыре недели - это обозримый срок, тогда как в пятницу истекают четыре недели чрезвычайно ситуации, ранее объявленной из-за распространения коронавируса.

Если ситуация будет улучшаться, то будут приниматься решения об отмене ограничений, а если будет ухудшаться, то придется посмотреть, что еще сделать, чтобы защитить себя, подчеркнул премьер-министр.

Как уже сообщалось, в Латвии для ограничения распространения коронавируса до 14 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.