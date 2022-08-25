Кариньш о забастовке педагогов: в предвыборной атмосфере нельзя принимать решения, влияющие на бюджет-2023

Правительству нельзя принимать в предвыборной атмосфере решения, влияющие на бюджет следующего года, заявил в интервью программе "600 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), комментируя заявленную профсоюзом педагогов забастовку.

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Глава Кабинета министров повторно сказал, что министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные") готова сесть за стол переговоров с профсоюзом педагогов и прийти к приемлемому для обеих сторон компромиссу. Кариньш убежден, что такой компромисс возможен, если действительно есть желание его достичь.

Однако, подчеркнул премьер, правительство не должно принимать решения, влияющие на госбюджет-2023, в предвыборной атмосфере. Это задача уже нового Сейма и следующего правительства.

Премьер призвал педагогов говорить с отраслевым министерством, поскольку еще возможно произвести какие-то изменения, не связанные с бюджетом следующего года.

Как уже сообщалось, по оценке Кариньша, правительство сдержало данные педагогам обещания, но, несмотря на этот факт, понятно, что у отдельных учителей есть тревоги и могут быть неясности с введением оплаты труда и оптимизацией сети школ.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) намерен провести забастовку педагогов 19 сентября. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство удовлетворит требования LIZDA. Первое требование — сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов. Второе — исполнять график повышения зарплат.