Кариньш об "Объединенном списке": с такими я еще не работал

"Я работал с популистами, я работал с неопытными людьми, но с такими как политики "Объединенного списка" я еще не работал. Ну для меня это что-то новое и интересное. Не могу сказать, что это скучная работа", — так прокомментировал ход коалиционных переговоров в интервью журналу Ir премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Признаюсь, с тех пор, как мы начали разговаривать после выборов, я до конца не понял, какова цель "Объединенного списка", какова их тактика или что они думают", — сказал Кариньш. Премьер также указал, что "подозревает, что внутри "Объединенного списка" происходят процессы, которые мы не видим извне. Один день говорят одно, завтра говорят другое. Так сейчас и есть. Возможно так будет и в будущем", — сказал Кариньш в интервью журналу.

На вопрос, достигнута ли в ходе переговоров договоренность о распределении ответственности, Кариньш ответил, что, по его мнению, она была достигнута, но добавил: "Объединенный список" имеет совсем другое понимание того, о чем мы говорим. У них есть такие ключевые слова — "солидарная ответственность". Несколько недель я пытаюсь понять, в том числе по-человечески, что они имеют в виду под этими словами".

"Коалиционное правительство по определению означает совместную ответственность за совместную работу. Либо мы будем работать вместе, либо рано или поздно правительство рухнет. Никакой несолидарной ответственности быть не может. Может быть, есть какое-то фундаментальное непонимание процессов в правительстве", — добавил он.

"Я убедился, что господин [Улдис] Пиленс не понимает, как работает Сейм, как работает правительство, как работает наше госуправление. У него есть представление, что компания и государство чем-то похожи. Но это принципиально разные вещи. Компания создана,чтобы приносить прибыль собственникам. Государство создано для обеспечения безопасности и услуг граждан. Цель компании-зарабатывание денег. Цель государства-не зарабатывать деньги. цель государства — создать условия, чтобы люди могли жить хорошо", — сказал политик.

Также Кариньш заявил, что, хотя "Объединенный список" хочет наметить бюджет в "широких чертах" до окончательного соглашения о политическом надзоре Министерства здравоохранения. А Кариньш считает, что важно "работать с четырехлетним бюджетом, где мы можем прогнозировать будущее, как мы создадим широкомасштабное финансирование образования, здравоохранения, больших социальных расходов или министерств, предоставляющих услуги. Нам было бы важно увидеть, как это можно сделать".

Премьер признал, что в следующем году бюджет Министерства здравоохранения не уменьшится, но подчеркнул, что важно организовать всю систему здравоохранения.

На вопрос, каковы основные препятствия для продвижения вперед создания коалиции и правительства, Кариньш ответил, что это "совершенно [иной] подход". "С Национальным объединением мы так долго работаем вместе, мы друг друга знаем, у нас на этой стадии нет никаких противоречий (..). "Объединенный список" — я не знаю, как это правильно описать. Популизм не охватывает того, с чем я сталкиваюсь. Это какая-то причуда, не имеющая ничего общего с реальностью, которая находится за пределами популизма. Популизм — это простое решение сложных проблем. Положим еще 10 миллионов, и все проблемы исчезнут. Это бредовое мышление. Но есть фундаментальное непонимание и неприятие того, как обстоят дела на самом деле", — так описал ситуацию Кариньш.

Кариньш подчеркнул, что он "очень четко представляет, что мы должны делать в стране. Нам нужно добиться фундаментальной трансформации экономики".

"Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение продолжают переговоры о создании Кабинета министров. Предполагается, что правительство возглавит Кришьянис Кариньш, однако он еще не номинирован на должность президентом Левитсом официально.