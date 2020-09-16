Кариньш об ослаблении требований к самоизоляции: правительство сохранит ограничения
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При установлении ограничений из-за Covid-19 Латвия успешно придерживалась рекомендаций эпидемиологов, и премьер-министр Кришьянис Кариньш не собирается менять эту стратегию. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3, отвечая на вопрос об изменениях требований к самоизоляции.

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Кариньш сказал, что с самого начала пандемии правительство все время полагалось на рекомендации эпидемиологов и экспертов. По его мнению, это одна из основных причин, почему ситуация внутри страны хорошая. "Эксперты нам аргументированно говорят, почему не стоит менять эту стратегию", - сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы уровень заболеваемости Covid-19 внутри страны был максимально низким.

Он не отрицал, что существующие ограничения очень мешают туристической отрасли, однако, если повысить порог заболеваемости, при котором приезжающим требуется самоизоляция, для туризма на короткий срок это будет хорошо, а для остальной экономики может оказаться разрушительным.

В настоящее время самоизоляцию в Латвии должны соблюдать люди, которые приехали из стран, где в течение 14 дней кумулятивная заболеваемость Covid-19 превышает 16 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе Минэкономики предложило повысить этот показатель до 25 случаев на 100 000 населения. Такое решение уже приняли Литва и Эстония.

В то же время правительство Латвии на основе рекомендаций эпидемиологов одобрило предложение уменьшить для прибывающих из-за рубежа срок самоизоляции с 14 до 10 дней.

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Коронавирус Кришьянис Кариньш Латвия Литва Эстония
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