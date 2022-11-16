Кариньш: обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия извращенно мстит Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия извращенно мстит Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

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Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Латвии после того, как две ракеты российского производства упали в Польше, не изменилась. Латвия выразила готовность оказать Польше любую поддержку, сказал премьер.

Он подчеркнул, что Латвия является частью НАТО и, если необходимо будет принять какие-то решения, это будет сделано.

"Вчера не только две ракеты упали в Польше, но и более 90 ракет были выпущены по территории Украины, чтобы уничтожить ее гражданскую инфраструктуру, и это является одним из самых жестоких аспектов войны России. Россияне терпят поражение на поле боя, отступая из Херсона, украинская армия продолжает отвоевывать свои территории. Россия извращенно мстит, бомбардируя всю Украину", — сказал Кариньш, добавив, что военные действия России в Украине требуют самого решительного осуждения.

Как сообщалось, во вторник вечером поступили сообщения о том, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, упали на территории Польши, убив двух человек.

В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.

По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция "Radio Zet" сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.

Россия опровергла сообщения СМИ об ударе российских ракет по Польше, назвав их провокацией.

Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.

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