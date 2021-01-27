Кариньш обсудил с новым премьером Эстонии пандемию Covid-19 и инфраструктурные проекты
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В среду состоялась видеовстреча нового премьер-министра Эстонии Каи Каллас с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Стороны обсудили кризис, вызванный Covid-19, балтийское сотрудничество и крупные совместные проекты в области инфраструктуры.

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"Латвия и Эстония объединены как длинной сухопутной границей, тесными историческими и гуманитарными связями, так и европейскими ценностями. Страны Балтии всегда сильнее вместе, чем по отдельности, и поэтому мы должны вместе отстаивать интересы своего региона", сказала Каллас. Она заверила Кариньша, что новое правительство Эстонии хочет быть хорошим партнером для Латвии на всех уровнях: двустороннем, в сфере балтийского сотрудничества, в Европейском союзе, НАТО и на глобальной арене.

Кариньш и Каллас говорили о сотрудничестве в рамках кризиса, вызванного Covid-19, для чего очень важен быстрый обмен информацией, а также чтобы жители приграничных территорий могли передвигаться как можно более беспрепятственно. Главы двух правительств обменялись информацией о вакцинации и подтвердили важность значительного ускорения поставок вакцин на уровне Европейского союза.

Премьер-министры обсудили также ситуацию с совместными инфраструктурными проектами. "Приоритетами эстонского правительства являются как развитие совместного эстонско-латвийского морского парка ветрогенераторов, так и ускорение строительства Rail Balticа и привлечение для этого дополнительных средств ЕС. Мы также должны довести до конца синхронизацию электросистем стран Балтии с Центральной Европой. Совместные инфраструктурные и энергетические проекты улучшат наше сообщение с Европой, помогут достичь целей в области климата, перезапустить экономику и обеспечить энергетическую независимость", — сказала Каллас.

Каллас обещала посетить Ригу, как только ситуация с Covid-19 это позволит.

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LETA

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LETA

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