Кариньш обсудит с Пабриксом его отказ заместить министра здравоохранения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) планирует встретиться с министром обороны Артисом Пабриксом (Развитие/За!) и обсудить его публичный отказ временно исполнять обязанности министра здравоохранения после отставки Илзе Винькеле, сообщает LETA.

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Кариньш указал, что Пабрикс является самым опытным политиком партии “Развитие/За!”. Кроме того, это обычный порядок дел - если сменяется министр, то его обязанности временно исполняет кто-то из министров той же партии. “Если будет предложение это изменить, то мы можем это обсудить”, - сказал Кариньш.

По словам премьера, он планирует обсудить с Пабриксом его отказ, хотя это не является главным вопросом сейчас. Важнее как можно быстрее предложить нового министра, сказал Кариньш.

По мнению Кариньша, новый министр должен быть энергичным и готов взять на себя ответственность. Он ожидает, что новый министр выдвинет приоритеты и переориентирует чиновничий аппарат на выполнение главных задач.

“Я открыт для политического кандидата или так называемого профессионального или экспертного кандидата. Я думаю, нам надо быть довольно открытыми. В обоих случаях есть преимущества и возможны потенциальные минусы”, - заявил премьер-министр.

Как уже сообщалось, во вторник Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле. Партия “Развитие/За!” должна выдвинуть нового кандидата на эту должность. Неофициально прозвучало, что потенциальными кандидатами могут стать депутат Сейма, кардиолог Андрис Скриде, парламентский секретарь Минздрава, по образованию ветеринар Илмарс Дуритис или лидер партии, бывший министр экономики Даниэль Павлютс.