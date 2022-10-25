Кариньш отказывается от переговоров с "Прогрессивными", коалиционный меморандум могут подписать уже в среду

Во вторник, 25 октября, представители партии "Новое Единство" не встретятся с "Прогрессивными", а переговоры о формировании коалиции продолжатся между "Новым Единством", Национальным объединением и Объединенным списком, сообщили порталу Delfi в бюро "Нового Единства".

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Следующая встреча представителей партий назначена на среду, 26 октября. Причем, Кариньш надеется в среду или четверг подписать меморандум о сотрудничестве с Национальным объединением и "Объединенным списком".

Напомним, что в понедельник вечером президент Латвии Эгил Левитс после встречи с лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил, что правительство будет сформировано коалицией трех политических сил — "Новое Единство", Объединенный список и Национальное объединение.

По мнению Левитса, такая коалиция будет иметь достаточное большинство. Кроме того, в случае успеха соглашения "Нового Единства" и "Прогрессивных" можно будет получить еще большее большинство голосов по некоторым вопросам, сказал президент. По его словам, в основе коалиции должна быть строгая дисциплина — коалиция должна быть единой, и все решения должны быть подготовлены таким образом, чтобы партнеры могли единогласно поддержать соответствующие законопроекты.

По словам президента, эти партии сформируют правительство, которое останется у власти на все четыре года. "О временном правительстве не может быть и речи — мы должны серьезно готовиться к следующим четырем годам", — сказал Левитс.

Однако позже представитель "Прогрессивных" Каспар Бришкенс заявил, что партия не возьмет на себя роль "младшего брата" в правительстве, поэтому будут работать в оппозиции.

При этом "Новое Единство" ранее заявило, что готово выделить "Прогрессивным" один из своих министерских портфелей.

Бришкенс, комментируя это предложение, подчеркнул, что с самого начала переговоров о формировании правительства позиция "Прогрессивных" неизменна — либо полноправные партнеры по коалиции, либо полноценная работа в оппозиции.

Одновременно, сегодня Объединенный список рассмотрит содержание меморандума о сотрудничестве, предложенного "Новым Единством". С этой задачей партия намерена справиться в течение вторника.

Представитель Объединенного списка Эдвард Смилтенс надеется, что три партии наконец достигнут прогресса в работе над декларацией правительства. Мяч в настоящее время находится на стороне "Нового Единства", поэтому Объединенный список ожидает предложения о динамичном графике работы.