Кариньш отправил Витенбергса в отставку: обязанности министра экономики будет временно исполнять Герхардс

В среду, 18 мая, премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса, сообщили агентству LETA в бюро главы правительства.

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С четверга, 19 мая, выполнять обязанности министра экономики будет министр земледелия Каспарс Герхардс.

Кариньш также встретился с Витенбергсом, чтобы поблагодарить его за сотрудничество и работу на посту главы Министерства экономики.

"Действия Национального объединения — обращение к одному из партнеров в правительстве с ультиматумом — дестабилизировали ситуацию в коалиции, поэтому в понедельник я проинформировал партию о замене одного из их министров для возобновления политического баланса", — указал премьер, напомнив, что у Национального объединения был выбор, кого из своих министров оно готово сменить.

По словам политика, ему, как главе правительства, ясно, что Латвия должна делать как страна — существуют большие вызовы в решении вопросов с украинскими беженцами, государству необходимо убедить своих международных партнеров в том, что безопасность Латвии и стран Балтии следует продолжать укреплять в рамках НАТО. Кариньш подчеркнул, что нам нужно продолжать самим поддерживать Украину, а также убеждать западных союзников делать то же самое до полной победы Украины в войне с Россией.

"Я буду твердо держать узды правления и продвигать работу правительства вперед, чтобы мы с партнерами могли осуществить важные для нашей страны задачи", — указал Кариньш.

Премьер-министр призвал Национальное объединение и "Развитию/За!" как можно скорее выдвинуть кандидатов на должности министров, которые смогли бы руководить значимыми для госбезопасности и народного хозяйства отраслями, а правительство могло бы работать в полном составе в это непростое время.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе Национальное объединение потребовало отставки уже бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с работой полиции в парке Победы 9 и 10 мая. Партия пригрозила, что в случае, если Голубева останется на посту, министры Национального объединения покинут правительство.

На этой неделе Голубева заявила, что потеряла доверие премьер-министра, поэтому уходит в отставку. В свою очередь, Кариньш потребовал, чтобы министр экономики Витенбергс также оставил свой пост из-за "попытки шантажа" со стороны Национального объединения.