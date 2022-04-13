Кариньш: пандемия Covid-19 не закончилась, на Пасху нужно быть осторожными
Foto: F64

Пандемия Covid-19 все еще есть, а люди, даже привитые, по-прежнему болеют. Об этом в среду на Латвийском телевидении заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре о пасхе.

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Политик пожелал всем счастливой Пасхи, но призвал быть разумными и помнить, что болезнь все еще опасна для пожилых жителей и людей с более хрупким здоровьем.

Ранее правительство решило не продлевать ограничения, связанные с пандемией Сovid-19.
В прошлом году на Пасху премьер призвал не собираться большими компаниями и не ходить в гости.

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