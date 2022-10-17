Кариньш: переговоры о формировании правительства идут в очень хорошем темпе

Переговоры о формировании правительства идут очень хорошими темпами, однако пока нет ясности в отношении задач, которые предстоит решать совместными усилиями, заявил сегодня журналистам лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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На вопрос о том, когда должны быть завершены коалиционные переговоры, Кариньш отметил, что президент в совместной беседе не указал конкретных сроков. Премьер-министр подчеркнул, что его цель — продолжить переговоры в самом быстром темпе, чтобы достичь договоренности об общих задачах.

Кариньш заверил, что на этой неделе "Новое Единство" продолжит вести переговоры со всеми партиями: "Объединенным списком", Национальным объединением и "Прогрессивными".

На вопрос о призыве "Объединенного списка" к проведению коалиционных переговоров в составе только трех партий без "Прогрессивных", а также к их более быстрому завершению, Кариньш ответил, что он также поддерживает скорейшее завершение переговоров и руководит ими в том темпе, как это позволяют потенциальные партнеры.