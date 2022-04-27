Кариньш: переговоры политиков о поддержке жителей в энергокризис затрудняет близость выборов

Переговоры политиков по самым разным вопросам, включая оказание поддержки жителей в преодолении энергокризиса, несколько затрудняет приближение выборов в Сейм, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Напомним, что очередные парламентские выборы пройдут в Латвии 1 октября этого года.

Премьер-министр упомянул о выборах, отвечая на вопрос, будет ли установлен конкретный срок, в который правительство должно представить план мероприятий по преодолению энергокризиса.

Глава Кабинета министров пояснил, что из-за приближения выборов у политиков есть желание пообещать жителям в разных областях очень много, но нужно смотреть на это, можно ли эти идеи воплотить в реальной жизни.

На повторный вопрос, будет ли установлена дата, к которой правительство должно подготовить план мероприятий, Кариньш признал, что пока конкретный срок не установлен, поскольку ситуация развивается очень динамично. Одновременно он напомнил, что на лето резервов энергоресурсов хватит, самые большие сложности начнутся осенью, с наступлением нового отопительного сезона.

Глава правительства признал, что пока очень сложно предсказать, какими будут цены на газ в будущем. Он также подчеркнул, что инфляция затрагивает все сферы, а не только счета за электроэнергию.

В то же время Кариньш отметил, что хочет, чтобы принятые решения удовлетворяли все вовлеченные стороны, были устойчивыми и могли "преодолеть избирательный порог к новому Сейму и новому правительству".