Кариньш: пересмотр ограничений по Covid-19 будет на следующей неделе, правительство "чутко бдит"
Foto: Valsts kanceleja

На этой неделе не планируется принимать решений об ограничениях в связи с Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания по сотрудничеству коалиции.

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На вопрос о том, будут ли в связи с ростом заболеваемости ужесточены ограничения, Кариньш ответил отрицательно, но подчеркнул, что правительство продолжит внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.

Премьер добавил, что вопросы, касающиеся ограничений, планируется рассмотреть на заседании правительства на следующей неделе.

Как сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19.

На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Кришьянис Кариньш
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