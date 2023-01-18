Кариньш поддержал бы переизбрание Левитса президентом Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поддержал бы переизбрание Эгила Левитса на пост президента Латвии.
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"У меня было очень хорошее сотрудничество с господином Левитсом, я бы поддержал его переизбрание. Я еще не говорил об этом с товарищами по партии, но я ни от кого не слышал плохих отзывов", — сказал глава Кабинета министров в интервью программе "900 секунд".
Эгилс Левитс был избран президентом Латвии в 2019 году.
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