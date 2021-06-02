Кариньш пока не комментирует потенциальные изменения в правительстве

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не прокомментировал, могут ли и какие изменения произойти в его правительстве.

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В интервью телеканалу TV3 премьер сказал, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются, "они очень интересны, динамика возможна", но он будет делать заявления только тогда, когда появится ясность и ему будет что сказать.

Также он не ответил и на вопрос о будущем министра образования Илги Шуплински (Новая консервативная партия).

Между тем председатель фракции партии KPV LV в Сейме Марис Можвилло в разговоре с Латвийским радио допустил, что KPV LV может быть изгнана из правительства уже сегодня, после его встречи с Кариньшем.

По словам Кариньша, этот Сейм полон проблем, но он считает, что коалиция, сформированная два с половиной года назад, еще может работать. На вопрос о том, имеет ли коалиция по-прежнему большинство в парламенте, принимая во внимание недавние голосования против позиции правительства, Кариньш ответил, что по важным вопросам коалиция имеет поддержку большинства.