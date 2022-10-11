Кариньш: пока рано говорить о количестве партнеров по коалиции

На данный момент слишком рано говорить о количестве партнеров в следующей коалиции, заявил во вторник, 11 октября, после встречи с представителями партии “Прогрессивные” кандидат на должность будущего премьер-министра Кришьянис Кариньш.

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После встречи с "Новым Единством" лидер "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс сообщил представителям СМИ, что стороны обсудили широкий спектр тем, но есть отдельные вопросы, по которым "Прогрессивные" хотят еще раз встретиться с "Новым Единством", например, таким, как преодоление кризиса, социально-экономическое неравенство, политика в области инвестиций и здравоохранения.

По мнению политика, президент Латвии Эгилс Левитс ранее четко обозначил, что новая коалиция должна быть ориентирована на верховенство закона, экономическое развитие и хорошее управление. "Нельзя допускать наличия каких-либо корыстных интересов в коалиции. Поэтому в дальнейших дискуссиях с остальными потенциальными партнерами по коалиции важным будет вопрос о верховенстве закона, о том, будут ли уважаться решения суда Сатверсме, будут ли отменены противоправные решения по азартным играм, будут ли прекращены нападки на общественные СМИ", — заявил Бришкенс.

В свою очередь, в отношении вопросов экономики "Прогрессивным" важно, чтобы доминировали не политические бизнесмены, а инновационные и способные к экспорту компании, чтобы доходы от экспорта распределялись инклюзивным образом. "Прогрессивные" также подчеркнули, что независимые профессионалы должны быть в руководстве обществ государственного капитала, а на должности министров должны выдвигаться люди, получившие мандат избирателей.

Бришкенс указал, что "Прогрессивные" также захотят поговорить на все эти темы с другими потенциальными партнерами по коалиции — Объединенным списком и Национальным объединением. Однако в настоящее время неясно, когда может состояться встреча этих политических сил.

"Верховенство закона, хорошее управление и сокращение социально-экономического неравенства является частью нашей идентичности. Это будут те вопросы, которые решат, будут ли "Прогрессивные" готовы работать в четырехпартийной коалиции. Мы также придерживаемся установки, что мы готовы откинуть определенные идеологические позиции на второй план", — добавил Бришкенс.

В свою очередь, Кариньш сообщил, что есть вопросы, по которым мнения "Нового Единства" и "Прогрессивных" совпадают, а есть вопросы, по которым у политических сил разные точки зрения.

Обе партии согласны с принципами верховенства закона и надлежащего управления, но расходятся во мнениях по бюджету и дефициту.

На вопрос о том, настаивает ли Кариньш по-прежнему на "Прогрессивных" в качестве четвертого партнера по коалиции, премьер подчеркнул, что еще слишком рано говорить о количестве партнеров по коалиции, так как сначала необходимо согласовать работу, которую предстоит сделать.

"Самое главное — не говорить о том, кто в правительстве, а кто нет. Всему свое время. В первую очередь нужно обсудить совместную работу", — сказал Кариньш.