Кариньш: полный перевод образования на госязык можно осуществить за два года

Переход на обучение на латышском языке может быть осуществлен за два года, а не за шесть лет, как планировалось изначально, следует из заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша, сделанного после заседания правящей коалиции в понедельник.

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Во вторник, 7 июня, на заседании Кабинета министров планируется рассмотреть проект изменений в закон об образовании и общем образовании. Поправки коснутся перехода на обучение только на латышском языке с 1 сентября 2023 года, пояснил министр юстиции Янис Борданс.

Законопроект предусматривает, что к 1 сентября 2025 года все школьники в Латвии будут учиться на латышском языке и по единой программе.

В 2023 году в этот проект перейдут дошкольные группы, а также 1-е, 4-е и 7-е классы, затем в 2024 году — 2-е, 3-и и 8-е классы, а в 2025 году уже все учащиеся будут получать образование только на латышском языке.

"Кроме того, будут введены нормы об уровне владения государственным языком учителей и директоров школ, чтобы этих школах говорили понятно и в соответствии с ценностями, закрепленными в Конституции", — сказал Борданс.

Уже сообщалось, что большинством коалиционных партий ранее был поддержан переход на преподавание только на латышском языке в течение шести лет.