Кариньш: помощь ФРГ — "ключ для выживания Украины"

Помощь Берлина имеет решающее значение для Украины, уже более года обороняющейся от российского вторжения, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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"С латвийской точки зрения, поддержка Германии является ключом для выживания Украины", — заявил он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

По словам Кариньша, для победы Украине необходимо упорство в обороне своей территории, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется легко от своих намерений. В свою очередь Шольц подтвердил готовность Германии при необходимости защищать другие страны Североатлантического альянса.

"Как союзники мы едины во мнении, что в случае нападения мы будем вместе защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", — подчеркнул он и добавил, что это важное послание балтийским странам.