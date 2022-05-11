Кариньш потребовал не допустить в дальнейшем публичного оправдания российской агрессии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру внутренних дел Марии Голубевой срочно подготовить и представить правительству информацию об оценке работы ответственных учреждений по разработке плана мер по поддержанию безопасности и общественного порядка, говорится в сообщении бюро премьер-министра для прессы после событий 9-10 мая.

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Кариньш также поручил Голубевой подготовить информацию о предупреждении и предотвращении нарушений нормативных актов сторонниками российской агрессии, а также о запланированных и реализованных мерах, чтобы лица, виновные в нарушениях, понесли предусмотренную законом ответственность.

Министру внутренних дел поручено незамедлительно информировать о плане мер по обеспечению общественного порядка в связи с будущими решениями по демонтажу памятника в парке Победы.

В заявлении не упоминается о возможном требовании отставки министра.

В своем заявлении Кариньш поясняет, что Латвия является демократическим, независимым и правовым государством, в котором народ имеет право чувствовать себя в полной безопасности при выражении своей гражданской, демократической и патриотической позиции.

"Прославление оккупационных и недемократических режимов, оправдание и популяризация военных преступлений не допускаются ни в какой форме, ни в какой среде и ни в какие дни", — говорится в заявлении.

Премьер-министр отмечает, что поддержание общественного порядка не должно осуществляться за счет ограничения ценностей, подтверждающих демократию и государственность Латвии. Латвийский народ, патриоты Латвии, защитники ее государственности в своей стране должны чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что их демократические права будут полностью соблюдены и обеспечены, считает политик.

Говоря о событиях последних дней, Кариньш заявил, что сейчас наступил решительный момент, когда наши недостатки, угрозы и общие задачи проявляются особенно остро.

"Наше будущее не должно строиться на некомпетентности государственного управления, политическом оппортунизме или конфликте, спровоцированном извне, наше будущее — в достойной демократии", — сказал он.