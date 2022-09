Кариньш: повреждение Nord Stream — чрезвычайно серьезный инцидент

Умышленное повреждение инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море является чрезвычайно серьезным инцидентом, и для его расследования и согласования дальнейших шагов важно тесное сотрудничество Европейского союза (ЕС) и НАТО, сообщил в социальной сети Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Deliberate damage of infrastructure in the Baltic Sea is an extremely serious incident. Close coordination of the #EU and #NATO is important to investigate it and agree on the next steps.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) агентству LETA сообщили, что в ответ на информацию о возможной диверсии против газопроводной инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море ответственные учреждения Латвии усилили меры безопасности в сфере энергопроводной инфраструктуры.

На данный момент уточняющая информация о повреждении газопровода и последствиях случившегося поступает от зарубежных ответственных учреждений. Сейчас в распоряжении ответственных служб нет информации, которая была бы основанием для объявления повышенного уровня террористической угрозы, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter более прямо, а именно, что подрыв газопровода в Балтийском море является диверсией и произошел в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество союзников по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критически важной инфраструктуры.

Саботаж трубопровода Nord Stream является самым серьезным инцидентом в Балтийском море, касающийся среды и безопасности, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Twitter он написал, что выражает солидарность Дании, в чьих территориальных водах произошел инцидент и указал, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании. "Выглядит, что мы входим в новую фазу гибридной войны", — отметил министр.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war