Кариньш: повреждение Nord Stream — чрезвычайно серьезный инцидент
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Умышленное повреждение инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море является чрезвычайно серьезным инцидентом, и для его расследования и согласования дальнейших шагов важно тесное сотрудничество Европейского союза (ЕС) и НАТО, сообщил в социальной сети Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) агентству LETA сообщили, что в ответ на информацию о возможной диверсии против газопроводной инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море ответственные учреждения Латвии усилили меры безопасности в сфере энергопроводной инфраструктуры.

На данный момент уточняющая информация о повреждении газопровода и последствиях случившегося поступает от зарубежных ответственных учреждений. Сейчас в распоряжении ответственных служб нет информации, которая была бы основанием для объявления повышенного уровня террористической угрозы, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter более прямо, а именно, что подрыв газопровода в Балтийском море является диверсией и произошел в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество союзников по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критически важной инфраструктуры.

Саботаж трубопровода Nord Stream является самым серьезным инцидентом в Балтийском море, касающийся среды и безопасности, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Twitter он написал, что выражает солидарность Дании, в чьих территориальных водах произошел инцидент и указал, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании. "Выглядит, что мы входим в новую фазу гибридной войны", — отметил министр.

Cоветник офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник вечером отметил, что считает, что случившееся является спланированным Россией террористическим актом — таким образом Москва пытается посеять перед зимним сезоном в Евросоюзе панику. В этой связи он обратился к международным партнерам, особенно к Германии с призывом усилить военную помощь Украине.

Как сообщалось, об утечках газа из двух ниток Nord Stream в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом — и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

Также сообщается, что сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошла утечка на газопроводах Nord Stream и Nord Stream-2. Об этом сообщил во вторник, 27 сентября, шведский телеканал SVT.

Газ из поврежденных труб Nord Stream будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку Nord Stream-1 Россия выключила еще в сентябре, а Nord Stream-2 Германия так и не разрешила ввести в строй.

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