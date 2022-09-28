Кариньш: повреждение Nord Stream — чрезвычайно серьезный инцидент

Умышленное повреждение инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море является чрезвычайно серьезным инцидентом, и для его расследования и согласования дальнейших шагов важно тесное сотрудничество Европейского союза (ЕС) и НАТО, сообщил в социальной сети Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Deliberate damage of infrastructure in the Baltic Sea is an extremely serious incident. Close coordination of the #EU and #NATO is important to investigate it and agree on the next steps. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) September 28, 2022

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) агентству LETA сообщили, что в ответ на информацию о возможной диверсии против газопроводной инфраструктуры Nord Stream в Балтийском море ответственные учреждения Латвии усилили меры безопасности в сфере энергопроводной инфраструктуры.

На данный момент уточняющая информация о повреждении газопровода и последствиях случившегося поступает от зарубежных ответственных учреждений. Сейчас в распоряжении ответственных служб нет информации, которая была бы основанием для объявления повышенного уровня террористической угрозы, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter более прямо, а именно, что подрыв газопровода в Балтийском море является диверсией и произошел в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество союзников по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критически важной инфраструктуры.

Nord Stream gāzes vadu cauruļu saspridzināšana Baltijas jūrā ir diversija Diversija ir notikusi tiešā NATO teritorijas tuvumā. Šis ir brīdis, kad ir nepieciešama cieša ES un NATO sabiedroto sadarbība incidenta izmeklēšanā un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. — Artis Pabriks (@Pabriks) September 27, 2022

Саботаж трубопровода Nord Stream является самым серьезным инцидентом в Балтийском море, касающийся среды и безопасности, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Twitter он написал, что выражает солидарность Дании, в чьих территориальных водах произошел инцидент и указал, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании. "Выглядит, что мы входим в новую фазу гибридной войны", — отметил министр.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2022

Cоветник офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник вечером отметил, что считает, что случившееся является спланированным Россией террористическим актом — таким образом Москва пытается посеять перед зимним сезоном в Евросоюзе панику. В этой связи он обратился к международным партнерам, особенно к Германии с призывом усилить военную помощь Украине.

Как сообщалось, об утечках газа из двух ниток Nord Stream в районе острова Борнхольм сообщили вечером в понедельник власти Дании и Швеции. Поскольку подводные газопроводы ломаются крайне редко, одновременная авария на двух новых трубах сразу в трех местах вызвала сначала подозрение, а потом — и уверенность властей европейских стран в том, что это не случайность.

Также сообщается, что сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошла утечка на газопроводах Nord Stream и Nord Stream-2. Об этом сообщил во вторник, 27 сентября, шведский телеканал SVT.

Газ из поврежденных труб Nord Stream будет утекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузыри на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 метров. Власти закрыли для судоходства зону в пять морских миль вокруг места аварии.

На объемах поставок российского газа в Европу это не скажется, поскольку Nord Stream-1 Россия выключила еще в сентябре, а Nord Stream-2 Германия так и не разрешила ввести в строй.