Кариньш: правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу

Правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в твиттере.

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Он сообщил, что тесно контактирует с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, министром внутренних дел Марисом Кучинскисом и мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом.

"Ситуация в Екабпилсе остается серьезной, и правительство готово оказать всю необходимую помощь", — заявил Кариньш, призвав жителей города следовать указаниям ответственных служб.

Как сообщалось, сегодня утром уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, и вода продолжает затапливать территорию города вдоль реки.

Мэр Екабпилса сообщил, что уровень воды в Даугаве превысил высоту защитной дамбы, и только бетонное ограждение еще сдерживает воду.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах "сочится" сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком.