Кариньш: правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу
Foto: LETA

Правительство готово оказать необходимую помощь пострадавшему от наводнения Екабпилсу, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в твиттере.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он сообщил, что тесно контактирует с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, министром внутренних дел Марисом Кучинскисом и мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом.

"Ситуация в Екабпилсе остается серьезной, и правительство готово оказать всю необходимую помощь", — заявил Кариньш, призвав жителей города следовать указаниям ответственных служб.

Как сообщалось, сегодня утром уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, и вода продолжает затапливать территорию города вдоль реки.

Мэр Екабпилса сообщил, что уровень воды в Даугаве превысил высоту защитной дамбы, и только бетонное ограждение еще сдерживает воду.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах "сочится" сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов