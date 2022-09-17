Кариньш: правительство могло бы установить потолок цен на электроэнергию на первые 100 киловатт-часов

Чтобы компенсировать цены на электроэнергию, правительство могло бы установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВт/ч), заявил в субботу на съезде партии "Единство" партийного объединения "Новое Единство" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр сообщил, что в дополнение к утвержденной ранее поддержке населения в условиях роста цен на энергоресурсы на следующей неделе правительство рассмотрит подготовленные предложения по установке предельных цен на централизованное отопление, природный газ и электроэнергию.

Кариньш напомнил, что правительство уже приняло пакет поддержки для населения и предприятий на сумму около 650 млн евро, однако рост цен продолжается.

"Диапазон тарифов на теплоснабжение в Латвии очень широк — от 50 евро за мегаватт-час до более 300 евро за мегаватт-час. Поэтому я поручил министерствам экономики и финансов разработать модель, которая в дополнение к уже принятым пакетам поддержки установит потолок цен на централизованное отопление и природный газ", — сказал глава правительства.

По словам Кариньша, у правительства есть конкретный план, как пережить предстоящий отопительный сезон, в том числе в отношении доступности энергоресурсов, особенно природного газа.