Кариньш: правительство не запоздало с принятием жестких "ковидных" ограничений

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не согласен с прозвучавшими в публичном пространстве упреками в том, что правительство запоздало с принятием более жестких ограничениях в связи с сокращением распространения Covid-19, поскольку они были взвешенными и были выслушаны все стороны и предложения.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Кариньш подчеркнул, что главное сейчас — сохранение спокойствия, поскольку ограничения не были приняты с опозданием.

"Я считаю, что принятые ограничения были взвешенными, были выслушаны все эксперты и рекомендации. Всем нужно понимать, что в обществе есть разные интересы и для меня, как для главы правительства, основой является жизнь и здоровье людей", — заявил премьер.

Он напомнил, что более жесткие ограничения относятся к не вакцинированным жителям Латвии и совпадают с долгосрочной стратегией правительства.

"Тем, кто спрашивает, почему ситуация отличается от Дании, Норвегии и Ирландии, я бы ответил, что в упомянутых государствах почти все жители привиты. Во время встреч с главами упомянутых стран я у них спрашивал, как они смогли добиться такого большого охвата населения вакцинацией. Было больше непонимания от того, почему я задал такой вопрос, поскольку им не пришлось столкнуться с такими вызовами в процессе вакцинации, когда общество выступает против прививок. Следовательно, у нас все еще действуют ограничения, а они живут свободно", — добавил Кариньш.

Однако премьер подчеркнул, что принятое решение основано также на математическом анализе того, как волна заболеваемости может пройти. Прогнозы экспертов сбылись, и мы им следуем, потому что рост заболеваемости и нагрузка на больницы такие, как и обещали специалисты. Например, министр здравоохранения заявил, что они готовы к перегрузке коек и привлекут дополнительные силы, частично с привлечением частной медицины.

"Любой кризис показывает свои слабые места. Наступают сильные морозы, лопаются водопроводные трубы там, где они недостаточно глубоко зарыты. Наступает такая пандемия — видим недочеты в системе здравоохранения и в понимании людей о своем здоровье. Здесь нам есть, чем заняться", — заявил Кариньш.

Ранее сообщалось, что в Латвии процесс вакцинации завершили уже 48,03% жителей.