Кариньш: правительству предстоит сделать ограничения более осмысленными и эффективными
Foto: LETA

Следующей задачей правительства будет сделать ограничения более осмысленными и эффективными, сообщил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Оценка ограничений состоится на следующей неделе.

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Премьер указал, что лично понимает усталость и непонимание людей, связанное с ограничениями. Кариньш сказал, что сейчас главная задача - снизить заболеваемость, но правительство всё же планирует пересмотреть существующие ограничения.

По словам премьера, переоценка состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что правительство может перейти со списка разрешенных товаров на список типов магазинов, которым разрешено работать. Сейчас над этой идеей работает Министерство экономики.

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"Новое Единство" Министерство экономики Кришьянис Кариньш
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