Кариньш предлагает отменить срочность поправок к закону об общественных электронных СМИ

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что срочность рассматриваемых в Сейме поправок к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими должна быть отменена. Об этом он написал в Twitter.

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"Публичная дискуссия важна, кроме того, вопросы медиаполитики должны рассматриваться вместе с основными принципами медиаполитики и возможностями финансирования", — говорит премьер-министр.

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Силвия Рейнберга, партия считает, что для обеспечения качественной дискуссии об объединении общественных СМИ СМИ необходимо отменить срочность поправок к закону об общественных СМИ.

Отменить срочность представители "Нового Единства" предложат сегодня на заседании коалиционных партий.

Председатель правления "Единства" министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что объединение Латвийского телевидения и Латвийского радио — это вопрос, который нельзя "быстро обсудить и принять".

"Особенно в то время, когда внешние силы активно работают над распространением дезинформации, для нас очень важно обеспечить, чтобы информационное пространство Латвии было защищено от серьезных угроз и предоставляло людям объективную информацию", — заявил Ашераденс.

Объединение общественных СМИ должно основываться на четком и предварительно обсужденном плане, разработанном Министерством культуры, а также на основных принципах медиаполитики, "в которых будут определены направления действий и четкая структура СМИ, как будет работать реорганизованное СМИ, например, будет ли единый центр службы новостей".